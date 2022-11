Port du drapeau LGBT au stade : Le Qatar aurait changé de position

Selon le média anglais, "The Independent", la Fifa a assuré aux fédérations nationales, que les supporters affichant les couleurs arc-en-ciel en signe de soutien à la communauté LGBTQ, ne seront plus arrêtés par le personnel de sécurité à l’entrée des stades. Le Qatar aurait assuré à l’instance dirigeante, que les supporters ne seront plus interdits de stade et que les drapeaux ne seront plus confisqués. La Fifa semble avoir cédé sous la pression de plusieurs fédérations, qui menaçaient d’attaquer l’instance en justice.



"The Independent" indique avoir été informé de cas où des fans gallois portaient simplement les couleurs du pays – rouge, jaune, blanc et vert –, avant qu’il ne leur soit demandé de les retirer.











