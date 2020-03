Porté disparu et accusé de viol en Norvège : Le footballeur Babacar Sarr se signale en Arabie Saoudite Le footballeur sénégalais Babacar Sarr, recherché pour une affaire de viol en Norvège et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, clame son innocence. «Je suis innocent, la fille qui m’accuse était ma copine», déclare, dans l’Observateur, le footballeur qui se trouve actuellement en Arabie Saoudite. «C’est de la jalousie, elle essaie de me détruire avec l’appui de la presse norvégienne », ajoute-t-il, parlant de complot contre lui.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 11:00



