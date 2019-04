Porte-parole sortant du Pds: Voici l'intégralité du message de Babacar Gaye après la décision de Wade Par décision administrative en date du 23 avril 2019, Me Abdoulaye Wade a nommé Me Elhadj Amadou Sall Porte-parole du Secrétaire général national du Pds. Le porte-parole sortant, Babacar Gaye a aussitôt posté un message sur sa page facebook.



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

Alhamdoulilahi



Par décision administrative en date du 23 avril 2019, Me Abdoulaye Wade vient de nommer Me Elhadj Amadou Sall Porte-parole du Secrétaire général national du Pds, en mon remplacement. D’abord, je voudrais le remercier très sincèrement de m’avoir fait confiance à ce poste pendant 13 ans, mais surtout de m’avoir donné autant d’opportunités de participer à des niveaux aussi stratégiques, à la gestion d’un parti aussi complexe que le Pds.



Ensuite, je le remercie très franchement de m’avoir indiqué dorénavant, la source pour l’extinction de ma soif de liberté et mon désir ardent d’entretenir la pensée positive et le devoir d’agir.



Enfin, je voudrais signifier qu’aucune machination, aucune incompréhension ne pourrait altérer notre compagnonnage que je trouve mutuellement enrichissant.



Tomorrow is another day.



Igfm

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos