Portée disparue et retrouvée à Touba : Awa Ndiaye dit pourquoi elle a fugué de chez son mari Oustaz Sall Sa disparition avait été annoncée, la semaine dernière, avant qu’Awa Ndiaye ne soit retrouvée, hier, à Touba. Mais il s’agirait plutôt d’une fugue, puisque la jeune femme de 19 ans, épouse de Oustaz Oumar Ahmed Sall, appréhendée au cours d'une patrouille nocturne par des éléments du dahira Moukhadimatoul Khidma, dans la soirée d’hier, a juré qu’elle ne retournera pas auprès de son mari à Jaxaay

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|

Confiée à la police de Dianatou, elle a soutenu être victime de mauvais traitements de la part de son mari et préfère retourner chez elle dans le Saloum, selon Les Echos.

Contacté par les policiers pour venir chercher sa femme et répondre à leurs questions, Oustaz Sall ne s’est toujours pas manifesté, selon le journal, qui souligne qu’il risque dès lors d’être l’objet d’un mandat d’amener



