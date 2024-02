Portrait : A la découverte de Cheikh Ahmed Tidiane Sy, cette figure qui a fait du chemin dans le secteur financier Président depuis 2018 du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, une organisation qui joue un rôle important dans la médiation sociale et le vivre ensemble, Cheikh Ahmed Tidiane Sy a obtenu son baccalauréat en série D au lycée Seydou Nourou Tall de Dakar. En 1989, il rejoint ainsi les classes préparatoires aux Etudes agronomiques au Maroc pour devenir ingénieur Agro Economiste diplômé de l'institut agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat au Maroc, entre 1990 et 1996.

Ensuite, il va faire du chemin dans le secteur financier où il est chargé d'Études et de suivi des marchés aux ICS. Puis manager au Crédit agricole du Sénégal, Acompte au manager au CBAO, ensuite successivement Directeur d'agence CBAO, Directeur centre d'affaires CBAO zone industrielle, Fondateur de SCO Cabinet, consultance MégaO Finance spécialisé dans l'ingénierie financière. Une société spécialisée dans le coaching bancaire, la recherche de financement et la mise en relation, Be to Be



Cheikh Ahmed Tidiane Sy va également intervenir dans les BTP avec sa société Bati-Concept crée en 2014. En 2019, il est membre de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et en juillet 2021, administrateur de la Caisse des marchés publics.



Depuis mai 2022, il est cofondateur de Guest Think Tank. Il est également C.O de la société agro-industrielle Taka Moule Food Africa créée depuis Juillet 2002. Il s'agit d'une industrie de tomate double concentrée basée au Sénégal, une filiale de Hassani Group Of Compagnies basée à Dubaï.



Cheikh Ahmed Tidiane Sy ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il est administrateur de l'union des prestataires industriels et commerçants, UPIC, membre du conseil national du patronat, administrateur au centre sectoriel de formations aux métiers de l'industrie agroalimentaire. Il est membre de la chambre consulaire régional de l'UEMOA et moi membre du bureau exécutif du conseil national du patronat.



Président de la commission négociation commerciale, il est également administrateur à la caisse des marchés publics, filiale de la caisse des dépôts et consignations.



Cheikh Ahmed Tidiane Sy est, depuis 2018, le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, une organisation qui joue un rôle important dans la médiation sociale et le vivre ensemble.



