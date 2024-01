Portrait/ Centenaire de Cheikh Anta Diop: Le modèle à connaître par les générations futures

Portrait/ Centenaire de Cheikh Anta Diop: Le modèle à connaître par les générations futures Rédigé par leral.net le Samedi 6 Janvier 2024 à 22:05 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Thièytou au Sénégal et mort le 7 février 1986 demeure une figure emblématique, dont l’oeuvre monumentale a faconné la compréhension de l’histoire africaine. Ses écrits fondateurs telles que Nation négre et culture et Civilisation ou Barbarie ont été des piliers dans la défense et la réhabilitation de la civilisation africaine. Cependant ses théories suscité et suscite toujours des débats et des critiques. Sa thèse révolutionnaire sur l’Egypte antique, peuplé de noir a été initialement confronté à des oppositions académiques et politiques. Les contreverses et les contestations ont rythmé son parcours. Mais, sa ténacité a permis d’établir sa reconnaissance académique en 1960, confirmant ainsi la validité de nombre de ses idées.

En tant qu’enseignant éminent à l’Université de Dakar, rebaptisée à son honneur. Cheikh Anta Diop a incarné la transmission du savoir et la promotion de la recherche. A la tête du Laboratoire Ifan, il a révolutionné la méthodologie en introduisant les datations au radio carbone, marquant ainsi, une avancée significative dans le domaine des sciences.



Son implication politique au travers du Rassemblement démocratique africain a illustré son désir ardent de voir l’Afrique unie et prospère. Sa présence constante lors de rencontres mondiales était le reflet de son engagement à l’encontre de la reconnaissance de l’histoire africaine.



Tout comme toute grande oeuvre, les théories de Cheikh Anta Diop doivent remises en question et continuer à être étudiées, critiquées et développées par les générations futures. Son héritage demeure un appel à l’exploration, à la réflexion et à la poursuite de la quête pour une compréhension plus profonde de l’histoire de l’Afrique et du monde.







