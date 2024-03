Portrait Fa Diallo : A la découverte de la fondatrice de l’institut académique des bébés

En 1998, elle va quitter Nancy pour Paris. Une fois dans la capitale française, elle décrocha en poste à la fédération française de squash. Cette opportunité va lui permettre d'intégrer le conservatoire national des arts et métiers paris où elle va obtenir, trois ans après, un DUT GA 1



En 2016, elle décida de rentrer au pays pour soutenir son conjoint qui comptait lancer un projet dans l'agrobusiness. Voulant coûte que coûte rester active, Fa Diallo voulait trouver une professionnelle pour s'occuper exclusivement de son bébé de trois mois, très fragile à l'époque.



À sa grande surprise, il n'y a pas de personnes formées qualifiées dans ce domaine au Sénégal. Une fois sortie de l'agence nationale de la petite enfance, elle décida de se lancer dans la formation des métiers de la petite enfance. Elle va s'appuyer sur ses dix ans d'expérience en tant que monitrice, animatrice dans les collectivités et centres aérés et lavés.

Également obtenu en 2016 des diplômes lors des formations sur le développement à cyclomoteur de l'enfant, psychoaffectif , neuromusculaire effectué en France. Et en 2016, elle va se lancer dans la rédaction du projet. Une année plus tard, elle décide d'ajouter, en renforcement de capacités, une formation en nutrition pédiatrique.

Et c'est entre avril et mai 2018 qu'elle va poursuivre des cours sur la psychologie de l'enfant et les neurosciences cognitions. Elle lance ainsi l'institut académique des bébés.. Dans le processus de l'occulte mot: l'institut académique des bébés privilégie défi.



Scolariser celles qui n'ont pas pu continuer leurs études et en ayant un certain niveau de scolarisation. Fa diallo, qui souhaite décentraliser l'information sur toute l'étendue du territoire, mais aussi également au niveau de la sous-région, en particulier en Afrique en général, son projet a séduit des pays comme le Niger, Le Bénin Et Le.Cameroun qui l'ont contactée pour reproduire le même système dans leur pays.



Fa Dallo est lauréate du programme Afidba inclusive en digital business in Africa au Sénégal, qui vise à dynamiser le développement économique durable, inclusif et numérique en Afrique.