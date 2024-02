Portrait Papa Demba Thiam, consultant, formateur: Un expert pas comme les autres !

Jeudi 29 Février 2024

Papa Demba Thiam a obtenu sa licence en économie en 1978 et une maîtrise en gestion financière en 1979, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a également un doctorat en 1991 en économie, développement chaîne de valeur à l'université de Neuchâtel. Papa Demba Thiam a été chercheur et professeur, assistant en développement économique à l'université Neuchâtel entre 1982 et 1988. Il a été professeur en gestion financière à Swiss International Training Center entre 1984 et 1988. En 1988, Papa Demba a occupé le poste de DG de Africa Trade and Economic Development Services (ATEDIS jusqu’en 1992...Papa a fait 13 ans au Groupe Banque Mondiale comme Spécialiste Sénior du Secteur Privé aux Etats-Unis, entre 2003 et 2016. Depuis cette année, il est expert en développement industriel en Suisse...