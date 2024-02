Portrait : Papa Tandakha Ndiaye, Directeur général de Optima Ingénierie Papa Tandakha Ndiaye est ingénieur polytechnicien de Thiès. Il est également titulaire d'un master of business administration en stratégie et management des organisations. Depuis 2013, il a démarré sa carrière comme ingénieur d'études à EERI. Après un passage, il va rejoindre Matforce comme chef de service études.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

En 2009, il avait déjà rejoint Alpages en tant que chef de service, IRM toujours dans le souci d'expériences nouvelles. En 2013, il va rejoindre Apave Sahel en tant que adjoint chef de département avant de devenir chef de Département en 2014.



En 2015 il crée ainsi son entreprise Optima- ingénierie, qui est une société de maîtrise d'œuvre, bureau d'études, ingénieur, conseil, dans les domaines de BP, énergie, VRD et également Datacenter.



Papa est intervenu dans beaucoup de grands projets au Sénégal et dans la sous-région, dont, entre autres, le stade de Diamniadio, Dakar Diamniadio Sports City, Parc Des Technologies Numériques Du Sénégal , TER, AIDB, l'autoroute à péage, le building administratif de Dakar, les cités ministérielle de Diamniadio, des hôpitaux, des usines, des hôtels, des coopératives d'habitat, le programme d'amélioration du secteur de l'énergie à Bissau, le projet d'élaboration du plan directeur d'électrification rurale au Gabon, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Nouakchott.



Cette expérience lui a permis, d'ailleurs, d'être consultant dans beaucoup de projets au Sénégal et en Afrique. Il est aussi Consultant Senior. Depuis novembre 2023, il est le président de la coopérative- Compare: coopérative agricole- de l'arachide irriguée dans le Walo.





