Portrait: Retour sur l'œuvre de Sedyou Nourou Tall, figure emblématique de la conquête islamique en Afrique. de L'Ouest

Mardi 26 Janvier 2021

Marabout de la confrérie des Tidjanes au Sénégal et au Mali, Seydou Nourou Tall est né en 1962 à Nioro du Sahel, situé au Mali. Sa date de sa naissance n'est pas clairement établie mais d'après certains témoignages il est né l'année de la disparition de son vénéré grand-père, (Elhadji Oumar Foutiyou Tall) en 1864.



Figure emblématique de la conquête islamique en Afrique de l'Ouest, Seydou Nourou était un homme intelligent, sociable, et très croyant.. Il a fait l'école coranique entre Kosso Tivavouane, et Saint Louis. Il entretenait de bonnes relations avec certains chefs religieux. Le nom de Seydou Nourou Tall a été donné notamment à l'ancien Lycée d'application de Dakar ainsi qu'à une nouvelle mosquée de la capitale, proche de la porte du Troisième millénaire...