Portrait d’un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA: Cessé Kome ou la success-story d’un self-made-man multidimensionnel L’histoire de cet homme, l’enfant du village de Koira, au Mali, est riche en faits et chiffres. Cessé KOME, il s’agit de lui, est parti de rien pour atteindre le sommet. Un parcours du combattant, qui a été dompté par son endurance, sa patience et sa perspicacité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Malien Cessé KOMÉ est devenu un symbole fort pour la jeunesse de son pays et, de tout un continent. Un véritable touche-à-tout. Du métier de cireur de chaussures dans les rues d’Abidjan, l’entrepreneur malien, a toujours, opté pour le profil bas.



Ses hôtels (Radisson Blu Bamako et Abidjan) sont plus connus que son nom. Car, Komé Cessé est d’un naturel discret. Au fil du temps, il a su développer ses affaires dans le négoce du textile, entre le Libéria et la Côte d’Ivoire et, entre dans le fermé cercle de l’hôtellerie de luxe. En peu d’années, il s’est hissé au firmament des hommes d’affaires de la sous-région, au point de faire un don de 100 millions de FCFA (environ 152.000 Euros) au gouvernement du Mali, pour aider l’armée à lutter contre le terrorisme à la suite du coup d’État de 2012».



Quand ses visiteurs discrets lui demandent, comment il est arrivé dans le secteur de l’hôtellerie ?



Le magnat du secteur répond : « Je pense que l’appel du Président malien d’alors, Alpha Oumar Konaté, qui, lors d’une visite en Côte d’Ivoire, a demandé à la diaspora de venir investir au pays, dans le cadre de la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations de Football de 2002 au Mali, a été le facteur qui a déclenché mon arrivée dans le secteur hôtelier. Il s’agissait avec les résidences Kome que j’ai bâties à cette époque, de saisir une opportunité qu’offrait cette compétition, à savoir répondre aux besoins en hébergement des compétiteurs et des officiels. Créatif, à force d’abnégation, avec des partenaires, les résidences Kome qui comprenaient 52 chambres se sont transformées en Radisson Blu de Bamako, avec une capacité de 190 chambres. L’appétit tatillonne le filon. Cesse KOME a une forte passion pour ce secteur, au point de lancer ce challenge, qui est aujourd’hui une réalité un peu partout… ».



Au Mali, un deuxième ambitieux projet hôtelier, Sheralton Bamako a vu le jour. Pour un investissement de 22 milliards de FCFA. Sur le tableau de chasse, en plus de l’hôtellerie, le self-made-man Cessé Komé, s’investit dans la téléphonie, l’industrie et le commerce. Une usine de batteries est annoncée à Abidjan.



S Confidentiel Afrique



Enfin, le secret de Cessé Komé, est le respect de la parole donnée, mais, également, le sens de l’épargne, comme tout bon Soninké. Et sa recette, qui est son bréviaire: ‘’Ne jamais oublier d’où on vient‘’.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos