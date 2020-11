Portrait d’un guide religieux: Abdoulaye Yakhine, le guide spirituel mouride aux multiples miracles Parler de la vie d’homme riche en anecdotes, enseignements et miracles demande une longue investigation. C’est le cas du guide religieux mouride très connu Abdoulaye Yakhine, un homme à la vie parsemée de miracles et de leçons pour ses disciples, que Leral Tv essaie de découvrir.

Parmi ses faits les plus partagés figurent sa quête d’eau en une période plus rare que le vécu actuel des Sénégalais. L’homme dit-on, après avoir aligné des barils remplis d’eau, donna un coup de fouet au dernier, et le reste comme un troupeau se mit à rouler en ordre jusqu’à son domicile.



Pour ce fait presque irréel n’est qu’une anecdote dans la vie de cet homme qui sa vie durant, le Coran et les Khassaides comme compagnons, partageait des valeurs et leçons de vie avec les fidèles. Que dire de sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba qui enchaine des prières jusqu’à l’impressionner…



Leral Tv partage avec vous les témoignages qui fusent sur Serigne Abdoulaye Yakhine …



