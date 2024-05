Portrait de Assane Mbengue, nouveau Dg de Dakar Dem Dikk (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2024 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Connu et reconnu dans le milieu du marketing des affaires, Assane Mbengue est le nouveau Directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk. À 44 ans, le responsable de Pastef/Yoff et ex-chargé de l'organisation et de la logistique de la « coalition Diomaye Président » est un homme de challenges. Il a réussi à faire ses preuves dans le privé en tant qu'entrepreneur. Qu'en sera-t-il dans l'une des sociétés publiques les plus tumultueuses ?