Portrait de Dr. Fall Mbaye, Nouveau Directeur général de l'Institut national du Pétrole et du Gaz du Sénégal (INPG) Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 10:26 | | 0 commentaire(s)| Dr. Fall Mbaye, ingénieur expérimenté, avec plus de trente ans d'expérience dans l'industrie, a récemment été nommé Directeur général de l'Institut national du Pétrole et du Gaz du Sénégal (INPG). Reconnu pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes, à améliorer la satisfaction des clients et à conduire des améliorations opérationnelles significatives, Dr. Mbaye a maintenu une constance dans la réalisation d'économies, tout en augmentant les bénéfices de ses entreprises.

Parcours professionnel



Comet AG – Flamatt, Suisse

Directeur de la Technologie de l’Électronique de Puissance (10/2016 - présent)

Dr. Mbaye a conçu un nouveau concept de générateurs de rayons X à haute efficacité, défini les orientations pour la conception d’alimentations électriques et de générateurs haute tension, étudié les nouveaux composants en électronique de puissance et présenté les tendances et brevets liés aux applications des rayons X.



Directeur R&D Générateurs HW Rayons X (10/2007 - 09/2016)

Il a conduit des études et conçu des systèmes de rayons X pour diverses applications, développé des communications de projet et coordonné les efforts des ingénieurs pour la livraison de produits.



Ascom – Berne, Suisse

Directeur de la Gestion de Projet (04/1990 - 10/2007)

Dr. Mbaye a conçu et développé des convertisseurs PFC et AC/DC pour des applications de télécommunications, a défini les calendriers de projets et rendu compte au vice-président de la production.



Eurotherm International SSD SA – Trappes, France

Directeur de la Gestion de Projet (10/1988 - 04/1990)

Il a conçu et développé des convertisseurs pour moteurs brushless et des servo variateurs AC/DC.



BULL Électrique - Moteurs JACQUET – Vernon, France

Directeur de la Technologie (10/1986 - 02/1988)

Dr. Mbaye a développé des moteurs électriques DC utilisés par Siemens ASEA BBC et géré les ingénieurs et techniciens du bureau technique.



Éducation



• Certificat en Entrepreneuriat dans les Économies Émergentes - Université Harvard, 2019

• Ph.D. en Génie Électronique de Puissance - Institut National Polytechnique de Toulouse, 1988

• Ingénieur en Génie Électronique de Puissance - ENSHEEIT, Toulouse, 1986

• Ingénieur en Génie Électrique - École Polytechnique, Dakar, 1984

• Baccalauréat ès Sciences en Génie Électrique - École Polytechnique, Dakar, 1983

• Diplôme d’Études Secondaires - Lycée Limamou Laye, Dakar, 1981



Inventions



• 1997: Brevet européen EP 0892480A1 - Limiteur de courant d’appel sur convertisseur AC/DC.

• 2003: Brevet mondial W= 03/09432 A1 - Changer de source d’alimentation.

• 2005: Brevet américain US2005/0259451 A1 - Alimentation à découpage avec circuit d’amortissement.

• 2006: Brevet européen EP 1500181B1 - Alimentation à découpage avec circuit de protection.



Compétences et Langues



• Compétences: Innovant, compétences avancées en résolution de problèmes, connaissance avancée de la simulation, optimisation des performances et de l’évolutivité.



• Langues: Anglais, Français, Allemand.



Avec une carrière prestigieuse et une expertise exceptionnelle dans le domaine de l’électronique de puissance, Dr. Fall Mbaye est bien placé pour diriger l’INPG vers de nouveaux sommets, en capitalisant sur les opportunités dans le secteur pétrolier et gazier du Sénégal.





