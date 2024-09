Portrait de Mame Cheikh Tidiane Sy Capitaine (Par Maam Cheikh Ahmad) C'est la mise en exergue de la trajectoire d'un homme de son temps. Un chef de guerre qui ne sait que faire des ténèbres qui s'accumulent avec le règne des despotes, préférant se tourner vers une "mondialisation de la prise de conscience", ce voeux si cher évoqué en 2010 par celui qu'il appelle affectueusement "Sama Gorgui', son seul et unique chef spirituel.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Et encore une chance pour l'humanité !Il s'agit cette fois-ci de suivre "la voie du dosage, du discernement, de l'éducation mystique", en écoutant notamment une voix, celle du Colisée & du Checkpoint Céleste.

Mame Cheikh Tidiane Sy est une chance pour l'humanité. Un penseur qui façonne les réalités essentielles (haqiqa) de sorte à ce que les conceptions jugées complexes par les gnostiques puissent être accessibles à l'apprenant.



L' authenticité de sa pensée se trouve même dans sa démarche. Il triomphe dans un combat où beaucoup ont été terrassés par leur propre philosophie, laissant leur auditoire perplexe quant à la compréhension des choses : le fait de savoir allier à la fois souplesse et profondeur.



En effet, la plupart des penseurs de l'univers jugés "profonds" dans leur discours peinent à faire preuve de souplesse en termes de rhétorique, et ceux-là même qui sont "souples" ont du mal à s'aventurer dans la sphère de la profondeur. Rester sur la terre ferme tout en faisant surfer l'intellect du condisciple dans la mer d'un savoir aussi tempétueux que les apprentissages intra muros, tel est son sport favori.



Dans un discours tenu une matinée de prière de Korité, il peint le tableau de la quête la plus impérative qui soit sur terre : suivre le chemin qui procure à l'homme (doomou Adama) son titre d'humain (nitt). Une quête à l'image d'un chemin parsemé d'embûches où beaucoup ont trébuché, cherchant en vain la lanterne de la clairvoyance. Mame Cheikh Tidiane Sy, c'est la clarté dans les propos, la constance dans la démarche et la rigueur intellectuelle dans l'approche.



Le port altier de Capitaine, teinté d'une élégance en phase avec son temps, s'apparente tantôt aux Tsars qui prônent l'autocratie-bien qu'il revendique sur les tribunes politiques du PUR être un adepte de la monarchie, prise de position très logique en ce sens qu'elle est d'ordre spirituelle et non "légitimiste" encore moins "régimiste"-, tantôt aux jeunes gentlemans du Texas qui se déambulent dans les westerns de Clint Eastwood, chapeau melon et bottes de cuir teintant leur élégance tout en raffinement.



Une attitude princière qui attire l'attention, retient le regard, et donne à l'auditoire l'occasion de tendre l'oreille. Il suit, pensant parfois saisir la portée quand, par moment, ses pensées font l'objet d'une débandade, se perdant dans un labyrinthe. Et là, c'est la porte ouverte à la volonté de Serigne Cheikh Tidiane Sy de vouloir du croyant qu'il érige sa conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Il suffit de lire son ouvrage pour s'adonner à des "allers" et "retours" sur des questions qui interpellent l'humanité : les sens profonds du bien et du mal, la nature profonde de l'individu, les concepts "homme" & "humain", pour ne citer que ceux là.



Mame Cheikh Tidiane Sy manie avec aisance la langue de Shakespeare, et ses discours en langue française interpellent toute personne imbue d'un profond désir de s'humaniser, et ceci quelque soit sa race, sa religion ou même son appartenance confrérique. En préparateur physique, mental et spirituel, il forme des "athlètes de la religion", vocation première d'une Tariqa selon son grand-père d'homonyme.



"Être Moustarchide, c'est être au service des autres", nous dit-il, étant déjà au service de nos consciences assez souvent heurtées par des conceptions erronées héritées de l'occident qui règnent en maître jusque dans nos foyers et dans le tréfonds de la conscience du jeune.



Maam Cheikh Ahmad

Coach, Formateur/Chroniqueur

cheikhahmad2@gmail.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook