Portrait de la Première Dame sénégalaise : Marie Khone Faye Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2024 à 01:51 Enfance, éducation et débuts :



Marie Khone Faye est née aînée dans une famille de sept enfants à Ndiaganiao. Son père, Mbaye Faye, un enseignant à la retraite, et sa mère, Coumba Faye, ont joué des rôles essentiels dans son éducation. Elle a fréquenté l'école élémentaire Marie Béatrice de la mission catholique. Après avoir obtenu son baccalauréat série S2 au lycée Abdoulaye-Sadji de Rufisque, elle a poursuivi ses études à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, où elle a obtenu un master 1 en Sciences Économiques et de Gestion à la FASEG, ainsi qu'un master en Banque et Assurance à l'Institut Supérieur de Management de Dakar.

Carrière :



Entre 2015 et 2016, Marie Khone Faye a travaillé à l'institution de microfinance Alliance de Crédit et d'Épargne pour la Production (ACEP), à Dakar. Par la suite, elle a choisi de se consacrer pleinement à sa famille.



Première Dame du Sénégal :



Marie Khone Faye est devenue Première Dame lors de l'investiture de son époux, Bassirou Diomaye Faye. Elle partage ce titre avec sa co-épouse, Absa Faye, une situation qui reflète les coutumes et les traditions sénégalaises.



Vie privée :



Marie Khone Faye et Bassirou Diomaye Faye ont quatre enfants : trois garçons et une fille. Elle est reconnue pour son dévouement envers sa famille et son soutien constant à son mari, dans ses engagements publics.



Ce portrait met en lumière une femme discrète et élégante, qui allie tradition et modernité, préférant la simplicité et évitant les extravagances. Son engagement envers sa famille et son pays, reste au cœur de ses priorités.





