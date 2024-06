Portrait du CEO de Ingénierie Globale Africaine : Khalifa Babacar Sarr, un Génie au sens propre du terme Né le 5 septembre 1976, Khalifa Ababacar Sarr a eu son bac en 1997 et est diplômé de www.ugb.sn du Sénégal où il a obtenu une maîtrise en Aménagement du Territoire et Gestion de l'Espace en 2004.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

Il a ensuite obtenu un DESS alors ingénieur en Gestion et Production de l’information géographique de www.AfriGIST.org en aout 2007, Nigéria. Il a également eu une formation au Canada en 2012 en Approches Par Compétences (APC) du CEGEP Limoilou Campus Laval, Québec city, pour le compte du Ministère sénégalais de la Formation professionnelle.



L'Agence japonaise de coopération internationale lui a permis de suivre un cours de 50 modules en gestion globale des déchets solides en 2016 pour l'UCG du Ministère public également.



Il est chargé de cours en SIG à l'Institut supérieur de développement local (ISDL), à l'Ecole interétatique de sciences et de médecine vétérinaires (EISMV), au niveau des universités publiques et à l'Institut Supérieur Informatique (ISI), etc.



Depuis 2007, il est également consultant SIG pour de nombreux projets nationaux et internationaux. En février 2019, Mr Sarr a lancé avec son associé et ami Renaud Mendy DG Telophase, leur cabinet www.iga.sn.



- President Wasanar (2013-2017) du réseau professionnel des anciens www.ugb.sn ;



- Président de la Commission Communication (depuis 2015) de l’Association Sénégalaise des Professionnels de la Géomatique (www.aspg-sn.org)



IGA (Ingénierie Globale Africaine) est un cabinet international, basé au Sénégal. Il est créé par de hauts diplômés, formés au Sénégal et à l’étranger, qui se proposent d’apporter leurs expertises et leurs savoir-faire aux défis multiformes de développement qui interpellent les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile géomatique et les populations du monde.



IGA intervient sur de nombreuses problématiques de développement touchant notamment à l’environnement et le développement international. Le cabinet s’appuie largement sur l’expertise technique de professionnels ayant une solide expérience en informatique, en changement climatique, en analyse spatiale.



Ses collaborateurs utilisent des outils modernes basés grandement sur le Business Intelligence, les recherches orientées méthodes basées sur les Systèmes d’Information Géographique, la photogrammétrie, les drones et la télédétection pour mieux répondre aux différentes commandes ou besoins des clients.



IGA développe plusieurs approches qui reflètent la diversité des expériences en formations, études, recherches de consultances et de conseils menés au Sénégal et à l’étranger par les différents experts qui composent cette équipe pluridisciplinaire, dont l’organigramme est caractérisé par l’existence de plusieurs cellules qui interagissent entre elles (prestations intellectuelles, coaching et vente de matériels).



IGA dispose d’un personnel qualifié dont des Docteurs, PhD, Ingénieurs et techniciens, diplômés des instituts et centres, des grandes universités nationales et internationales. Il est constitué de permanents et de professionnels ayant au moins le niveau Bac + 5, et qui collaborent aussi avec des partenaires extérieurs, qu’il s’agisse de consultants individuels ou de bureaux d’études.



#mesenegal















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook