Portrait non autorisé de Babacar Mbaye : Un homme du sérieux et de la continuité L’inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, Babacar Mbaye, vient d’être nommé directeur général des douanes sénégalaises. Né en 1975 à Thiès, cet homme discret mais efficace succède au Dr Mbaye Ndiaye, avec qui il partage une longue amitié et une fraternité forgée dans le temps. Les deux hommes, respectés dans leur domaine, ont su maintenir une relation fondée sur la confiance et une vision commune du service public.



Une carrière marquée par l’excellence



Babacar Mbaye est un homme de sérieux et de rigueur, reconnu pour son sens aigu de la vérité et de la justice. Titulaire d’une maîtrise en sociologie des organisations, obtenue après un brillant passage à l’Université Gaston Berger (UGB), il s’est construit une solide carrière de plus de 21 ans dans l’administration douanière. Cette institution, où il a gravi tous les échelons, lui a permis d’acquérir une expertise globale et d’inspirer respect et admiration.



Son passage à l’UGB, où il côtoyait bon nombre des figures actuelles du régime, a été marqué par son intelligence et sa capacité à fédérer. Déjà, il se distinguait par sa discipline et son engagement, des qualités qui l’ont propulsé au sommet de la hiérarchie douanière.



Des responsabilités clés, une vision claire

Avant d’être nommé directeur général des douanes, Babacar Mbaye a occupé des postes stratégiques. En tant que directeur des opérations douanières (Dod) depuis janvier 2023, il était responsable de la coordination des activités douanières à l’échelle nationale. Il a également été chef de bureau à Dakar-Port sud, chef de division à Tambacounda, Kaolack et Dakar-Port, puis directeur régional des douanes du nord et de Dakar-Port. Ces missions ont forgé en lui une vision globale des défis et opportunités de la gestion douanière dans un contexte de mondialisation croissante.



Son professionnalisme et son dévouement lui ont valu plusieurs distinctions, dont le titre d’officier de l’Ordre du mérite, la médaille d’honneur des douanes et la médaille de l’Organisation mondiale des douanes.



Un homme d’espoir pour un secteur stratégique

Le nouveau directeur général des douanes hérite d’une institution stratégique pour l’économie sénégalaise. Sous sa direction, les douanes devront continuer à mobiliser les ressources financières de l’État, à faciliter les échanges commerciaux et à intensifier la lutte contre la fraude et la contrebande. Babacar Mbaye, par son sérieux et son sens de la responsabilité, incarne cet espoir de continuité et de renouveau dans le Jub Jubal Jubanti.



La nomination de Babacar Mbaye est saluée par ses pairs et observateurs, qui voient en lui un leader compétent, respecté et prêt à relever les défis de demain. Les attentes sont grandes, mais son parcours témoigne de sa capacité à les surpasser.

