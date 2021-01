Portrait président du Cnra: Babacar Diagne, un exemple pour la nouvelle génération de professionnels de l'audiovisuel

Babacar Diagne est un homme très respecté et admiré dans le milieu de l'audiovisuel. Président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel, marié et père de 3 enfants, il a été Ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis. Il est un homme de médias incontournable au Sénégal.



De la compétence, du charisme, du leadership et l’expérience Babacar n'en manque pas. Il a obtenu beaucoup de diplômes, occupait plusieurs de postes. De 1981 à 1984, il fut reporter. Il fut également éditeur en chef, membre du réseau des journalistes contre la sècheresse, Directeur des services de la télévision, celui de la Rts, Ambassadeur du Sénégal en Gambie...