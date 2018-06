Portugal-Maroc: l'arbitre aurait demandé le maillot de Cristiano Ronaldo selon Amrabat

Éliminé de la Coupe du monde après la défaite contre le Portugal (1-0) ce mercredi, le Marocain Nordin Amrabat a critiqué l'arbitrage sur une télévision néerlandaise, en indiquant que M.Geiger aurait demandé le maillot de Cristiano Ronaldo pendant la rencontre.



Une défaite difficile à avaler pour le Maroc. En s'inclinant de justesse devant le Portugal ce mercredi (1-0) malgré de nombreuses occasions franches, les Lions de l'Atlas ont dit adieu à la Coupe du monde, avant même leur troisième match du groupe B face à l'Espagne.



Après la rencontre, Nordin Amrabat a confié sa frustration au micro de la télévision néerlandaise NOS.

"On a eu le contrôle du ballon et plus d'opportunités. Ils ne faisaient que défendre, et même Cristiano Ronaldo a passé beaucoup de temps dans sa moitié de terrain, c'est dire!".



Surtout, comme son sélectionneur Hervé Renard et son capitaine Mehdi Benatia, Nordin Amrabat n'a pas vraiment été satisfait de l'arbitrage de M.Geiger, qu'il accuse d'avoir été trop proche des adversaires.



"Nous ne sommes pas au cirque"

"Il était vraiment impressionné par Ronaldo", a confié l'international marocain. "Et j'ai entendu de la part de Pepe qu'il lui a demandé son maillot en première période. Mais de qui se moque-t-on? Nous sommes à la Coupe du monde, et non pas au cirque...".