Portugal : messie, Martien, divin... La presse internationale s'enflamme pour Ronaldo Avec son triplé contre l'Espagne (3-3), Cristiano Ronaldo a attiré toute la lumière vendredi soir pour son entrée dans cette Coupe du monde avec le Portugal. La presse internationale se prosterne devant l'attaquant portugais ce samedi.

Cristiano Ronaldo (33 ans) n'a pas loupé son entrée dans la Coupe du monde 2018. Auteur d'un triplé, l'attaquant du Real Madrid a tout fait tout seul contre l'Espagne (3-3), vendredi soir. C'est lui qui obtient le penalty en début de match et le coup franc dans les dernières minutes, et il n'a pas tremblé ensuite pour marquer. Ce samedi matin, la presse internationale met forcément CR7 en avant.

Le Portugal «sans voix»

Au Portugal, les médias sont évidemment aux anges. Pour Record, Ronaldo est «divin» , alors que A Bola envoie un joli message au capitaine de la Selecçao : «Tu nous laisses sans voix» . La presse locale est bien consciente que sans CR7, le Portugal se serait certainement incliné face à une sélection espagnole nettement supérieure dans le jeu et dominatrice. «Monstre» , lance O Jogo.

Encensé en France, en Italie et en Angleterre

En France, L'Equipe encense «le messie» Ronaldo sur sa Une. «Merci Christ-iano» , ose même le quotidien en page intérieure. «On exagère un peu en écrivant que la Seleccion a joué à onze contre un ? Oui, mais pas tant que ça» , écrivent nos confrères, qui estiment que ce match «aurait tourné à la démonstration» sans la «classe extravagante de CR7» .

Les médias italiens, qui n'ont pas leur équipe à encourager cet été, consacrent aussi une grande place au Lusitanien. «Le Martien Ronaldo» , titre La Gazzetta dello Sport, «Ronaldissimo !» , lâche Tuttosport. Le Corriere dello Sport joue l'humour en envoyant un message au Real Madrid : «Donnez-lui son augmentation !» En Angleterre, The Guardian titre «Magnifico» . CR7 a frappé fort d'entrée !

