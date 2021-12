Pose de la première pierre de son siège annexe : La Sonatel poursuit ses investissements de 13 milliards Cfa au pôle urbain de Diamniadio

Dans sa volonté d’accompagner l’état du Sénégal pour le développement du pôle urbain de Diamniadio, Sonatel construit un nouveau bâtiment sur la grande axe 70 du dudit pôle urbain. En collaboration avec la Délégation générale de la promotion des pôles urbains (Dgpu), la Sonatel a posé la première pierre de ce nouveau bâtiment de 8 étages qui sera bâti sur une superficie de 1229m².



Selon le Dg Sékou Dramé, cet édifice d’une grande envergure, en plus d’être une annexe du siège de Sonatel, abritera aussi l'Orange digital center (Odc), qui y sera délocalisé. Avec deux niveaux de sous-sol et une terrasse accessible, le complexe sera un immeuble composé de bureaux, de salle de sport, d’une crèche, d’un restaurant, de salle de conférence etc.

Abib Diène, l’architecte qui gagné le marché a souligné que la conception architecturale du bâtiment tient compte de la fonctionnalité et de l’agilité. A l’en croire, elle regroupe toutes les activités par niveau avec un maximum de proximité. Aussi, note-t-il, son écriture est moderne et répond au plus haut standard en termes d’aménagement de bureaux et présentera des lignes épurées avec un revêtement façade en alucobond type anti poussière autocleaning.



Déployant en son cœur un immense atrium paysager très généreux, le complexe privilégié une grande diversité d’espace. L’ensemble est conçu pour répondre aux nouveaux usagers et aux attentes en matière de digitalisation.

L’agencement est fait conformément au programme établi par l’architecte avec, pour Orange digital center, des salles de classe, des espaces de coworking et des bureaux pour l’administration, pour le service client des bureaux et des plateaux d’appel sur trois niveaux, et pour Orange Business service et l’administration des ventes des agences commerciales au rez-de-chaussée et à la Mezzanine.



Des espaces partagés seront au 1er étage et à la terrasse avec restaurant, aire de prière, crèche, salle de sport, salle de conférence, une salle de télé présence, une infirmerie et un jardin suspendu, précise la Sonatel. Qui, « fidèle à sa politique d’accompagnement de l’Etat du Sénégal a décidé de participer à l’édification de cette ville nouvelle à travers la construction de ce bâtiment ».



Pour sa part, le directeur des télécommunications au ministère en charge de l’économie numérique et des télécommunications a magnifié la qualité de ce projet et l’accompagnement renouvelé de Sonatel à l’Etat du Sénégal. Pour Mamoune Ngom, l’installation de Sonatel sur ce site lui permet de jouer un rôle important dans l’écosystème de l’innovation à Diamniadio.

Par ailleurs, le délégué Diène Farba Sarr, après avoir salué l’initiative de Sonatel, a invité le secteur privé national et international à saisir les opportunités d’affaires offertes par le pôle urbain de Diamniadio, notamment dans sa deuxième phase de développement.

