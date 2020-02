Position sur l'homosexualité : Les Laobés du Sénégal et de la Diaspora félicitent Macky...

La position du Président de la République Macky Sall sur l'homosexualité est vivement saluée par la communauté Laobé réunie autour de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora. Et lors de leur « Sant annuel », manifestation religieuse dédiée au Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Bara Sow et ses parents "Malaw ont apprécié positivement le discours du Chef de l’État, à ce propos. « La position du Président Macky sur la légalisation de l'homosexualité au Sénégal nous rassure. Voilà un acte des plus courageux qui mérite d’être noté dans les annales de l’histoire. Il est un dirigeant conscient des valeurs de la foi islamique. En montrant son refus ferme de ne jamais légaliser l’homosexualité. Il vient d’honorer l’Islam», a-t-il dit.

Rappelons que cette manifestation a été aussi l’occasion pour les Laobés de revenir sur d’autres réalisations du régime en place .Ils annoncent des actions d’envergure pour accompagner la vision du Président Macky.



