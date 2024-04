Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Post de Idrissa Niane : Oui, On Assume Ces Écrits ! Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 12:01 | | 0 commentaire(s)| Pour la première fois je vais donner des explications par rapport à l’épisode du fameux « communiqué » Mathydy a fait un post de Ousmane Sonko le 7 octobre 2022 portant notre montre cheikh Anta Diop, d’ailleurs ce n’était pas la première fois que nous le faisions. Nous avions aussi dans le passé posté des photos d’autres autorités de l’état.

Cependant ce dernier post de Ousmane Sonko, dans un contexte politique et social très tendu a pris une tournure inattendue venant de la part de certains de nos clients et partenaires. Ils nous disaient de faire de la politique pour Ousmane Sonko et que nous avions une posture en faveur du PASTEF. D’autres allaient jusqu’à dire que nous faisions partis de ceux qui financent le projet et que nous ne devions pas poster les photos de Ousmane Sonko.



Par la suite c’était pour répondre à Ces Personnes Précisément et apporter des éclaircissements que nous avions fait le Communiqué pour dire:



1- La marque n’avait aucune posture politique en postant la photo de Ousmane Sonko



2- La marque a le droit de poster toute personne qui porte fièrement ses produits quelque soit son appartenance politique, religieuse ou raciale.



D’ailleurs si vous visiter tous nos canaux sociaux vous verrez que toutes les photos sont toujours présentes et que nous ne nous sommes jamais désolidarisés ni de Ousmane Sonko qui n’a pas arrêté de porter fièrement nos montres et ni de ses partisans pour qui nous avons un énorme respect de par leur engagement pour une souveraineté et une autodétermination des peuples Africains, car c’est ce que défend Mathydy Depuis 2014. Deweunati et que la paix soit sur vous. Idy.







