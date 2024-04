Poste: Le collectif des postières et postiers non reconduits condamne avec fermeté la diversion stratégique managériale de leur Directeur général Le collectif des postières et postiers non reconduits condamne avec fermeté, la diversion stratégique managériale du Directeur général de la société nationale de La Poste, Mohamadou Diaité, face à la requête fondée de les rétablir dans leurs droits. Trois cent soixante-onze (371) jeunes, dont le contrat est arrivé à terme, avec pour certains plus de deux CDD signés, en flagrante violation des droits élémentaires du code de Travail, en sont les victimes.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du collectif des postières et postiers non reconduits évoquent une situation d’autant plus incompréhensible, que certains de leurs collègues qui étaient dans la même situation qu’eux, ont réussi, sous l’aile protectrice et l’influence d’un responsable politique, à être réintégrés. Ils sont au nombre de 100 personnes. Cette politique de deux poids et deux mesures, dénoncée avec véhémence, ne saurait prospérer. De ce fait, ledit collectif prend le DG comme le seul et unique responsable de toutes conséquences qui pourraient décoller de ses pratiques partisanes louches, mesquines, au détriment du droit qui doit tous les lier.



Pour que nul n’en ignore, il tire une énième fois sur la sonnette d’alarme auprès du Président Bassirou Diomaye Faye, avant que l’irréparable ne se produise. Cependant, pour réparer l’injustice dont ils sont victimes, il promet de le mener avec dignité, détermination et sans concession, au prix fort de la vie. Car, dit-on, c’est de leur survie qu’il s’agit. « Nous sommes mobilisés et le resterons jusqu’à ce que justice soit faite. Et, nous userons de toutes les voies légales et règlementaires, dans cette perspective. Nous en avons assez de preuves, que nous étalerons sur la table », a protesté le collectif.



Ainsi, ces postiers projettent un plan d’action qui sera déroulé de façon synchronisé, si rien n’est fait sur toute l’étendue du territoire nationale avec leurs collègues de l’inter-régional se trouvant dans la même situation. Et, pour ne pas encore en rajouter dans un contexte de stabilité sociale fragile, les postiers tiennent à nouveau vers le Président Diomaye Faye, pour solliciter de vive voix, auprès de sa haute bienveillance, un règlement définitif de cette situation, qui n’en est pas une, pour lui.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook