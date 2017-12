Poste-Thiaroye : plus de 200 occupations clandestines, démolies Une opération de déguerpissement a été lancée ce vendredi matin, à Poste Thiaroye. En effet, d’après la Rfm dans son bulletin d’informations de 12H, plus de 200 occupations clandestines ont été ainsi démolies par des bulldozers.



Les personnes déplacées ne seront-elles, pas indemnisées encore moins recasées, a laissé entendre le Préfet de la ville de Pikine, Pape Samba Diallo. Au motif que, argumente-t-il, “il n’y avait que des occupations anarchiques. Ceux déguerpis n’ont qu’à aller vers les marchés et les acheteurs vont les rejoindre là-bas”.



Pour lui, les maires des différentes localités victimes d’occupations clandestines, doivent aider les autorités administratives sur cette question. Puis, promet: “cette opération va se poursuivre“.









