Poste de 1er adjoint au maire de la ville de Dakar : Bamba Fall battu par le poulain de Ousmane Sonko La candidature de Bamba Fall au poste de 1e adjoint au maire de la ville de Dakar, avait suscité des grincements de dents dans la salle de délibération de la Ville de Dakar, où s’est déroulée la cérémonie d’installation du nouveau maire, Barthélémy Dias et l’élection du bureau municipal.

Alors que le consensus semblait être trouvé en la personne du coordonnateur de Pastef Dakar, Abass Fall, deux autres candidatures ont été enregistrées pour l’élection à ce poste.



Il s’agit du maire de la Médina, Bamba Fall et celle de Massamba Sèye, candidat malheureux à la ville de Dakar. Et même si Bamba Fall était parvenu à maintenir le suspense, il n’a pas pu passer.



Sur les 93 voix, le désormais ministre-conseiller a obtenu 29 voix contre 47 pour le représentant d’Ousmane Sonko à Dakar. Après le vote, Bamba Fall a essuyé des cris à sa sortie de la salle de délibération. De tels actes ont entraîné des accrochages entre ses fidèles et les autres militants.



