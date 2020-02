Poste de Diourbel: Le receveur, Ibrahima Diack sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|

brahima Diack a été inculpé de détournement de deniers publics et placé sous mandat de dépôt, ce lundi, suite à son face à face avec le procureur de la République.



Arrêté mardi dernier suite à une plainte de la Direction générale de la Poste, le receveur du bureau de poste de Diourbel avait simulé un incendie dans les locaux de la poste. Poursuivi pour détournement de 26 millions de FCfa, Diack qui a déjà fait face au procureur vendredi dernier, a passé le weekend au commissariat urbain de police de Diourbel.



Son avocat, Me Serigne Diongue, annonce qu’il introduire une demande de mise en liberté provisoire dès demain mardi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos