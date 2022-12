Poste de sante de Kafountine : 115 victimes de coups et blessures reçus en 2 mois Le poste de santé de Kafountine, une commune du département de Bignona (sud), a reçu entre octobre et novembre derniers 115 victimes de coups et blessures, a révélé, mardi, son infirmier chef de poste, Bourama Fabouré. La localité attire des migrants venant des autres régions du Sénégal et même de pays de la sous-région, ce qui ‘’est une source d'insécurité’’, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’APS, relayé par « Le Grand Panel ».

"Entre octobre et novembre, dit-il, nous avons reçu 115 victimes pour agressions (coups et blessures)." Selon lui, “les auteurs de ces agressions viennent souvent” de pays africains ou d’autres régions du pays. Bourama Fabouré a invité les autorités étatiques à “prendre en compte l'émigration inter-régions afin, dit-il, de pouvoir régler cette question d'insécurité”.



Pour l'année 2022, il a révélé que le poste de santé a "reçu quatre filles victimes de traumatismes sexuels". Parmi ces quatre filles, souligne-t-il, trois ont un âge “compris entre 0 et 5 ans”, tandis que la quatrième est "âgée de 14 ans". Il ajoute que "le poste de santé de Kafountine reçoit beaucoup de femmes malades sans papiers". Le plus souvent, ces femmes “viennent de pays étrangers et des autres régions du pays”, a-til indiqué, estimant que "cela constitue un danger sur le plan sécuritaire".



La commune de Kafountine est située sur le littoral sud du Sénégal, plus précisément en Basse-Casamance. Elle est limitée au nord par la commune de Kataba, au sud par le fleuve Casamance, à l'est par le marigot de Diouloulou et à l'ouest par l'océan Atlantique.



