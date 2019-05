Poste: les travailleurs exigent le départ effectif et immédiat de Ciré Dia Limogé de son poste de Directeur général de la Poste, Ciré Dia est toujours en place. Pis, révèlent plusieurs journaux parus ce mardi, il continue de prendre des décisions en rapport avec la gestion de la boîte. Il serait même en train de recruter en masse, histoire de caser ses hommes avant de partir.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Une situation que déplore le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, qui était en conférence de presse, hier.



Les travailleurs demandent au Président Macky Sall, de « sévir contre les agissements du Dg sortant et que soit installé sans délai, Abdoulaye Bibi Baldé nommé récemment à la tête de La Poste ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos