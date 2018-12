Pour Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trierweiler est "une battante, une vraie amoureuse"

"Je n'ai pas subi de fracture dans ma vie intime en quittant l'Elysée, ce qui n'est pas votre cas."Dans un entretien, Carla Bruni-Sarkozy s'est confiée à Valérie Trierweiler pour le hors-série Les décennies Paris Match , consacré aux années 2000 et actuellement en kiosque.Si elle parle volontiers de sa carrière de mannequin, puis de chanteuse,n'oublie pas de revenir sur son passage à l'Elysée en tant que Première dame. Un point qu'elle a en commun avec, avant que celle-ci ne parte suite aux révélations d'infidélité de François Hollande.Un épisode sur lequel Carla Bruni-Sarkozy est revenue afin de complimenter la journaliste. "Encore aujourd'hui, j'admire la force qui est la vôtre d'avoir surmonté l'ouragan qui vous est tombé dessus, lâche l'épouse de Nicolas Sarkozy . Peu de femmes auraient tenu le coup comme vous l'avez fait, peu de femmes auraient su tourner la page comme vous l'avez fait. Vous êtes une battante et vous êtes une vraie amoureuse. C'est fort", conclut-elle.Désormais remise de ce triste épisode,a retrouvé l'amour dans les bras de l'ancien rugbyman, Romain Magellan Une déclaration qui illustre cependant le respect que se portent les deux femmes, qui"échangent de temps en temps", comme le confiait Valérie Trierweiler à Femme Actuelle en 2015.avait quant à elle abordé le sujet de cette interview à Paris Match dans "On n'est pas couché" en novembre 2017, tandis que la journaliste venait de lui proposer . "Elle me l'a proposé ce soir en fait par texto. (...) Je n'ai pas encore eu le temps de répondre parce que j'étais en train de venir ici. Mais écoutez, avec grand plaisir", précisait la chanteuse sur France 2.