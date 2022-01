Pour Khalifa Sall, 2022 n’augure rien de bon: «Nous assistons à la faillite de notre Etat…»

« La mal gouvernance a atteint un seuil critique avec la répétition des scandales aux conséquences financières et économiques inquiétantes. Les grèves récurrentes dans les secteurs du transport, de la santé, de l’éducation, de la minoterie, la flambée des prix des produits de première nécessité, la stagnation de la production agricole et les difficultés de commercialisation, ont fini d’installer une instabilité sociale chronique et une précarité démesurée dans les familles, surtout les plus démunies », a-t-il dit.



« La confiscation des libertés publiques, l’instrumentalisation de la justice et de l’Assemblée nationale par le pouvoir exécutif, constituent des preuves irréfutables de la faillite de notre Etat (…) », a réagi le maire révoqué de Dakar.









