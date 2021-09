Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour acquérir plus d’expériences: Mbacké Gnilane Diallo Thiam, infirmière a servi dans des zones reculées du pays Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Originaire de Dioffior, Gnilane est née à Pikine Dakar au sein d'une modeste famille sérére encadrée et éduquée selon des préceptes religieux rigoureux, par un père banquier et une mère sage-femme. Ses parents sont très à cheval sur le respect de la tradition et les études à l'école française combinées au Daara coranique de feu son grand père grand erudit, mouhadam de Serigne Babacar Sy. Portrait...

Après l'obtention du certificat de fin d'études élémentaires, Gnilane Diallo regagne la maison familiale à Dakar, plus précisément le CEM Tijani de Pikine jusqu’au brevet de fin d'études moyennes BFEM.



Orientée en série S2, Mbacké atterrit au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye jusqu'au baccalauréat. Intéressée par la santé, elle opte pour les soins infirmiers à l'Institut Professionneld e Formation en Science de la Santé ( IPFOSS ) où elle sort major de la promotion en Juillet 2005 et première de toutes les écoles privées en santé du Sénégal. Cérise sur le gateau, elle est cinquième au niveaunational.



Malgré les réticences de son père Gnilane fait sa valise pour le district sanitaire de Kanel à Matam pour acquérir plus d’expérience. Elle y occupe le poste d'infirmière chef de poste ICP au sein de villages reculés, 6 ans durant. Par la, suite elle a 7 ans dans le département de Kébémer. Et, depuis 2018, Mbacké travaille dans le District de Pikine.



Ses loisirs sont la lecture, la marche, le zikr. Cordon bleu, son plat préféré est...



Joviale, c'est une mère de famille comblée, épaulée par un mari aimant, un ami, un confident, compréhensif, protecteur....Bref, un papa chéri charmant.

















