Pour amoindrir ses tensions de trésorerie: La Poste réclame l’attribution du marché du tirage des bulletins de vote des Législatives Le Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications, soucieux du devenir des travailleurs de la Poste, s’est engagé à outiller le personnel dans plusieurs domaines. Cette capacitation engagée, dit-on, est destinée aux délégués du personnel et à ceux du syndicat. Le syndicat a évoqué les tensions de trésorerie des agences et les difficultés persistantes de la Poste. Les postiers réclament l’attribution du tirage des bulletins de votes des élections législatives. Et, avec son centre du courrier hybride, insistent-ils, la Poste a la possibilité de tirer tous les bulletins de vote et de salaires du pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 22:04

Le Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications, refuse de se cantonner seulement, dans le champ des revendications. Il a décidé de contribuer à relever le niveau de savoir du personnel, travaillant dans cette institution.



Dans cette dynamique, le Syndicat des travailleurs de la Poste et des Télécommunication a offert une formation à 150 délégués du personnel. Cette capacitation des délégués vise à les outiller sur leurs rôles, leurs pouvoirs et leurs protections à jouer dans comité du dialogue social et dans les syndicats. « Une formation peut être initiale. Mais, elle peut aussi être continue. On voulait la tenir depuis mars 2020. Avec le contexte de la Covid 19, en tant qu'organisation syndicale responsable, on n'a pas voulu le tenir pour ne pas violer les interdictions », a expliqué le coordonnateur des délégués, chargé des revendications du SNTPT, Colly Cissokho.



Ainsi, évoquant des tensions de trésorerie, à défaut de sécheresse financière au niveau des agences, revient sur les difficultés persistantes de la Poste. « Quand les clients se présentent, il est difficile de les servir. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour faire des opérations comme les transferts. Le syndicat est toujours là, à la recherche de stratégie. Et, les actions vont démarrer bientôt », promet-il.



Le chargé des revendications du SNTPT rappelle qu’en décembre 2020, toutes les forces vives de la Poste ont été rassemblées, dont le syndicat et l’amicale. L’initiative consistait à réfléchir sur les voies et moyens pour résoudre les problèmes de la Poste. Après, un document a été produit, suite à ces travaux. Ledit document a été même, partagé avec le président de la République, le Directeur général de la Poste, le Conseil d'administration et avec toutes les autorités ministérielles, techniques et financières de tutelle.



« L'Etat, en tant que seul actionnaire de la Poste, a des marchés. On va vers des élections législatives. Alors qu'avec son centre du courrier hybride, la Poste a la possibilité de tirer tous les bulletins de vote. L'Etat peut à travers ses marchés, permettre à la Poste de tirer ces bulletins de vote. Et également les bulletins de salaires de l'Etat et tant d'autres marchés encore. Nous avons entamé des réflexions qui ont dégagé des pistes de solution pour permettre à la Poste de s'en sortir », a révélé le syndicaliste.



Colly Cissokho estime que la Poste ne doit pas disparaître. Sa disparition impacterait tout un pan de l'économie du Sénégal. « La situation de la Poste est difficile. Mais, elle n’est pas irrévocable. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Après avoir permis à des milliers de Sénégalais de trouver du travail, rien ne doit obliger l'Etat à le leur faire perdre », conclut-il.





