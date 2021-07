Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pour assurer sa sécurité, le Président Macky Sall mise sur un "as du renseignement" Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 22:30 | | 0 commentaire(s)| À l'image de son prédécesseur aux manettes de la sécurité Présidentielle, le colonel Adama Guèye est de ces intellectuels qui se sont toujours efforcés, avec une probité sans défaillance, d'aborder de front les problèmes de notre temps, de comprendre et de faire comprendre les hommes, tout en portant sur les faits et les actes les jugements d'un d'un moraliste au sens noble du terme.



Cet officier, qui a blanchi sous le harnais, pénétré de la grandeur du métier qu'il a choisi et auquel il s'est passionnément préparé a eu à commander la Compagnie de gendarmerie de Mbour. Auparavant, le colonel Adama Guèye tiendra de mains de maitre la légion Est de la maréchaussée basée à Tamba. Qui, soit dit en passant, regroupe les régions administratives de Tamba et Kédougou.



Dakarposte a glané de bonnes sources qu'il a été aux commandes du détachement de la Gendarmerie qui a assuré la sécurité du Président Barrow de Dakar à Banjul.



Il a été Commandant de la légion Centre Ouest qui englobe les régions administratives de Thies et Diourbel. Cet officier dont peut s'enorgueillir la maréchaussée a également servi CICO. Qui, pour ceux l'ignorent, est une unité de coordination de la lutte contre le terrorisme basée au ministère de l'Intérieur.



Aussi, tenons-nous de bonnes sources que le désormais Gouverneur Militaire du Palais, chargé de la sécurité du Président Macky Sall, a été chef de cabinet du Général Cheikh Sène lorsqu'il était Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale.

Jusqu'à cette date, cet ancien enfant de troupe, était à la Direction du Renseignement National .





dakarposte





