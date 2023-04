Pour ” attitude discourtoise “, le général Mahamat Idriss Deby expulse l’ambassadeur d’Allemagne au Tchad Stupeur dans les milieux diplomatiques à Ndjamena, le gouvernement a annoncé dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi 0 7 avril 2023, sa décision de demander à l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne, Jan Christian Gordon Kricke, de quitter le territoire tchadien dans un délai de 48 heures.



N’Djamena reproche au diplomate allemand, qui était par le passé en poste à Niamey, une “attitude discourtoise” et “le non-respect des usages diplomatiques” tels que prescrits par la Convention de Vienne. ” Le gouvernement prie SEM. Jan Christian Gordon Kricke, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne, de quitter le territoire tchadien dans un délai de 48 h”, annonce le communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh. Selon le communiqué du gouvernement, le diplomate allemand a 48 heures pour quitter le territoire national tchadien. Les autorités de transition tchadienne reprochent à Jan Christian Gordon Kricke, une “attitude discourtoise” vis-à-vis du pays et le “non-respect des usages diplomatiques par l’ambassadeur d’Allemagne”, tels que prescrits par la Convention de Vienne.



Dans son communiqué, N’Djamena n’a pas donné de détails sur les faits reprochés au diplomate allemand. “Les raisons pour lesquelles le gouvernement du Tchad a déclaré notre ambassadeur à N’Djamena persona non grata ne sont absolument pas compréhensibles. Nous sommes en contact à ce sujet avec le gouvernement du Tchad”, a d’ailleurs indiqué à l’AFP une source au ministère allemand des Affaires étrangères. Toutefois, une source gouvernementale a affirmé à l’AFP sous couvert d’anonymat que les autorités reprochaient notamment au diplomate de “trop s’immiscer” dans la “gouvernance du pays”, ainsi que “des propos tendant à diviser les Tchadiens”. En ce sens, M. Kricke avait reçu plusieurs “rappels à l’ordre”, a assuré la même source.



M. Kricke est ambassadeur au Tchad depuis juillet 2021, après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines. Il a également été représentant spécial de l’Allemagne pour le Sahel.



Des médias locaux ont également rapporté que cette expulsion de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale au Tchad fait suite à son “immixtion dans la politique intérieure du Tchad” et d’avoir tenu “des propos désobligeants et tendancieux qui peuvent perturber la cohésion sociale”.

