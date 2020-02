Pour avoir appelé à marcher devant le Palais, le coordonnateur du mouvement «Sénégal va mal» arrêté

Les autorités ne tolèrent plus des appels aux marches devant les grilles du Palais de la République. Le coordonnateur du mouvement «Sénégal va mal», Ardo Gningue, l’a vérifié à ses dépens.



Il a produit une courte vidéo pour appeler une marche jusqu’aux grilles du Palais pour faire libérer l’activiste, Guy Marius Sagna. Il a été cueilli hier par la police de Tivaouane chez lui. Aussitôt, les activistes de Tivaouane et sa famille se sont mobilisés devant la police de Tivaouane pour le soutenir. Mais en début de soirée, renseigne Aliou Badara Mboup, coordonnateur mouvement «Aar Li nu bokk» de Tivaouane, leur camarade Ardo Gningue a été transféré à Dakar. Ils ignorent pour le moment dans quel commissariat il se trouve.



En compagnie des membres de Noo Lank, de Frapp, Aliou Badara Mboup prévient que l’intimidation ne passera pas.

