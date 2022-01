Pour avoir "brûlé le drapeau LGBT devant l'Assemblée nationale", Karim Xrum Xaax et ses 8 camarades arrêtés

Selon Me Cheikh Koureïssi Bâ, Karim Guèye alias Krum Xaax et 8 de ses camarades viennent d'être arrêtés.



D'après l'avocat, ils ont été conduits au commissariat de police du Plateau " pour avoir incendié, juste après la prière du vendredi à la Zawiya et devant le palais de l'Assemblée nationale, le drapeau arc en ciel qui serait celui de la communauté Lgbt ".















