Pour avoir dénoncé la convocation de certains imams dans son live d'hier, le rappeur Karim Xrum Xax arrêté

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mai 2020 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Le rappeur et activiste Abdou Karim Guèye alias « Karim Xrum Xax » ne cesse de parler de lui. D’après une source suite à son live d’hier soir où il dénonçait la convocation de certains imams dont celui de Leona Niassene, Karim Xrum Xax a été cueilli ce matin et conduit dans les locaux de Samba Diery Diallo.

