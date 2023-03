Pour avoir engrossé une fillette de 14 ans: Un père de famille condamné à 6 mois ferme Mamadou Ba a écopé d’une peine de prison de 6 mois d’emprisonnement ferme. Il est reconnu coupable des délits de détournement de mineure et de corruption de mineure. Sa victime qui est âgée de 14 ans est enceinte.

Le chagrin de Mamadou Diallo est inexprimable. Même ses larmes qui ont coulé à flot, ce jeudi, à la barre n’ont pu l’estimer. Père de famille, il a eu la déception d’apprendre la grossesse de sa fille âgée de 14 ans. Sa souffrance est aiguisée quand l’auteur de cet acte fut dévoilé. Mieux grâce à sa gentillesse, Mamadou Ba, maçon de son état, gagnait des marchés. Pendant que son bienfaiteur s’activait à lui trouver de la clientèle, celui-ci, âgé de 24 ans se la coulait douce avec sa fille, sous son nez.



Ce qui a mis fin à leur relation amicale. En effet, même si au début il était dans les dispositions de régler cette affaire à l’amiable, tout à basculer quand les deux familles ont eu un différend. Mamadou Ba qui au début prenait en charge les frais médicaux de sa dulcinée, a tout arrêté, laissant ainsi dans le désarroi celle-ci et son père. Ce qui a abouti à une plainte puis à l’arrestation de Mamadou Ba.



Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, il conteste le détournement de mineure, reconnaît les faits de corruption de mineure. Marié et père de famille, il renseigne que la gamine venait le retrouver chez lui. Il affirme que toutes leurs relations sexuelles ont eu lieu sur son lit conjugal pendant que son épouse était absente. «Son père était d’accord pour que je l’épouse. Nous nous aimons», a-t-il déclaré.



La mineure M. Diallo renseigne qu’elle a commencé à sortir avec le prévenu depuis qu’elle a 11 ans. À l’en croire, celui-ci n’a jamais pris en charge sa grossesse. Il renseigne qu’il l’a forcée lors de leur premier rapport sexuel.



À la suite de l’avocat de la partie civile qui a réclamé la somme de 3.000.000 de francs CFA, le maître des poursuites a demandé au tribunal de se déclarer incompétent d’autant plus que la fille a été violée par le prévenu.



A titre subsidiaire qu’il soit déclaré coupable. Pour la peine, il s’en est rapporté à la sagesse du tribunal.



Finalement, le tribunal qui s’est déclaré compétent a reconnu Mamadou Ba coupable. Il a écopé d’une peine de 6 mois de prison ferme. En sus de cette peine il doit verser à la partie civile la somme de 1.000.000 de francs CFA en guise de dédommagement.





