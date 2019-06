Pour avoir grugé de près de 2 milliards FCFA la LONASE: Un homme d'affaires libanais toujours traqué par la police Courant 2015, le procureur spécial de la Crei Antoine Diome avait ébruité l’affaire d’un détournement au niveau de la Lonase dont le montant était estimé à plus de 1,5 milliard FCFA. Le principal cerveau de cette affaire n’est autre qu’un certain Ramzi Hammoud, connu sous la fausse identité de Rami Mahmoud.

Par le biais de sa société offshore « Group trust Bookerage » domiciliée au Liban, l’homme d’affaires sénégalais d’origine libanaise avait réussi le subterfuge de pomper les caisses de la Lonase alors que son travail consistait à piloter l’amélioration du système de gestion et de fonctionnement des activités relatives aux jeux de courses de chevaux.



Après coup, Ramzi Hammoud a fui vers le Liban où il a été localisé par Interpol. Malheureusement, il n’existe pas de convention d’extradition judiciaire entre le Sénégal et le Liban. Quatre ans après les faits, la police sénégalaise n’abdique toujours pas dans sa traque contre Ramzi Hammoud, qu’elle compte capturer mort ou vif.











