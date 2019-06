Pour avoir offert un ndogou à Khalifa Sall: la directrice de la Mac de Rebeuss limogée Agnès Ndiogoye n’est plus la directrice de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Reubeus. Mais Walf Quotidien qui revient sur cette affaire ce vendredi, croit savoir que son éviction est intimement liée au fameux ndogou offert pendant le mois de ramadan, au détenu le plus célèbre de Rebeuss.

Vendredi 28 Juin 2019

Les photos montrant Khalifa Sall, entouré de la désormais ex-directrice de Rebeuss, du Juge d'application des peines et du colonel Daouda Diop et de l'ancien Directeur de l'administration pénitentiaire devenu Gouverneur militaire du Palais, avaient d’ailleurs largement été diffusées sur la toile.



Le journal ajoute, toutefois, que le pouvoir qui serait très irrité par cette affaire, reproche également à Agnès Ndiogoye qui dirigeait la prison de Rebeuss depuis plus de 3 ans, la mutinerie du 20 décembre 2016 et les nombreux décès signalés dans la prison, dans la période 2016-2019.

