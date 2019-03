Pour avoir poignardé mortellement un apprenti de bus: Mademba Diop écope de 20 ans de travaux forcés Mademba Diop n'a pas eu la chance de voir sa peine de 20ans être réduite par la Chambre criminelle d'appel de Dakar. Il a été reconnu coupable comme en première instance du meurtre de Mor Talla Djitté, un jeune apprenti de bus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 14:50

Regrettant son acte criminel, Mademba Diop a dit à la barre qu'il n'avait pas l'intention de tuer dans cette affaire, qui découle d'une banale histoire de place dans un bus de transport en commun.



Selon les informations du journal "Vox Populi", Mademba qui avait beaucoup de bagages le jour des faits, a vu le défunt Mor Djiité lui refuser de monter dans son bus avec ses bagages. C'est ainsi qu'une dispute a éclaté entre eux, avant que Mademba ne plante un couteau de 12cm à hauteur du ventre de l'apprenti. Acheminé à l'hôpital, il a succombé à ses blessures.

Arrêté et conduit à la gendarmerie de Keur Massar par des bonnes volontés qui l'ont ainsi sauvé du lynchage et de la vindicte populaire, l'accusé a reconnu sans ambages les faits, avant de plaider la légitime défense.

Devant la chambre criminelle d'appel hier, il déclare : "Je ne cesse de prier pour le repos de son âme. J'ai appris beaucoup de choses en prison".

Des propos qui n'ont laissé insensible la mère du défunt qui a versé de chaudes larmes, avant de jurer sur tous les saints de ne jamais pardonner à l'assassin de son fils.

Rendant sa décision, le juge a suivi le réquisitoire du procureur général en confirmant les 20ans de travaux forcés prononcés à l'encontre de l'accusé en première instance.

