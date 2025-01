Pour avoir réussi le pari d'élections apaisées, le RAMES choisit Mouhamadou Makhtar Cissé comme 'Homme de l'année' 2024

La capitale du Nord a abrité la cérémonie de remise de la distinction de "l'Homme de l'année" 2024, une initiative du réseau des acteurs des médias entregents de Saint-Louis (RAMES). Ce dernier a choisi l'ancien ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, pour le rôle important qu'il a joué dans le bon déroulement des récentes élections présidentielles au Sénégal.



La cérémonie a été rehaussée par la présence du gouverneur de la région, Al Hassan Sall, du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, ainsi que de nombreux parents, amis et sympathisants de l'heureux élu, venus de tous les coins du Walo, pour participer à cet événement.



Lors d'un séminaire sur la citoyenneté, organisé en faveur des journalistes de la région, l'ancien ministre de l'Intérieur, désigné par l'ancien président de la République Macky Sall pour assurer une bonne organisation des élections présidentielles, n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé au commandement territorial, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, pour leur implication exemplaire dans le bon déroulement des élections.



" Tout le mérite de la bonne tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, revient au commandement territorial et aux forces de défense et de sécurité. Avant l'or, le pétrole et le gaz, la première richesse du pays, c'est la paix et la stabilité, garanties par la haute administration ", a souligné l'hôte de la vieille cité.



Partageant ses réflexions personnelles, Mouhamadou Makhtar Cissé a évoqué son ressenti face à la mission qui lui avait été confiée. " Pour être honnête, j'ai l'âme d'un soldat. Lorsque le président Macky Sall a choisi de me confier l'organisation de la présidentielle, en tant que ministre de l'Intérieur, je n'étais pas réellement enthousiaste. Accepter de revenir, à trois mois des élections, pour gérer la transition, pourquoi pas ? Mais prendre la responsabilité du ministère de l'Intérieur, dans un contexte aussi incertain, cela n'a pas été une décision facile. Cependant, après mûre réflexion, j'ai accepté, car, de par mon éducation, je me sens comme un soldat. J'essaie d'être un homme de devoir. Dans ton parcours, si tu veux réussir, il faut parfois accepter de courir pour les autres. Tu ne peux pas toujours courir toute ta vie pour ta réalisation personnelle. C'est ma conviction ", a-t-il affirmé avec force.



Revenant sur la réussite de l'organisation des élections, l'homme de l'année, élu par le RAMES, a expliqué que le secret résidait dans la capacité à réunir les différents acteurs et à les écouter avec humilité, en étant bien conscient que ce sont eux qui détiennent les solutions, même si c'est lui qui dirige.



Face à la presse, à sa famille et à ses proches, l'Inspecteur général d'État a précisé que les agents du ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale autonome (CENA), la presse, ainsi que la mobilisation de la société civile et des citoyens sénégalais, ont été des acteurs clés dans la réussite de l'organisation de l'élection présidentielle, qui a conduit Bassirou Diomaye Diakhare Faye à la magistrature suprême. Il a également mentionné l'importance des prières des guides religieux et des apôtres de la paix, qui, selon lui, ont grandement contribué à ce succès.













Adama Sall (Saint-Louis)