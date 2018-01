Pour avoir traité un agent de police de garce : Elle risque de terminer ses vacances en prison

La dame K. Sèye va garder un très mauvais souvenir de ses vacances au Sénégal. Dans les liens de la détention, la jeune femme a été arrêtée et déférée au parquet pour outrage à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.



Mariée et mère de trois enfants, K. Sèye s’est présentée jeudi dernier au bureau des passeports sis à Dieupeul pour établir un document à sa fille mineure. Ne détenant pas de carte d’identité nationale qui doit normalement figurer dans le dossier, l’agent de police lui explique la procédure à suivre.



Mais, à la place d’un merci, K. Sèye répond par des propos irrespectueux. Elle sera arrêtée sur le champ et mise au frais. Devant les enquêteurs, K. Sèye a vite fait son mea culpa. Revenant sur les faits, dans le procès-verbal de police, elle explique s’être présentée devant la policière pour renouvellement du passeport de sa fille. A cette dernière, elle explique son désir, celle-ci lui a expliqué ainsi la procédure à suivre. C’est dans cet échange de propos qu’un malentendu a eu lieu, d’après ses dires.



Et frustrée par la réponse de l’agent, la mise en cause déclare l’avoir traitée de pute, avant de lui jeter à la figure, que seules les garces ont ce genre de comportements. Mais elle précise toute même n’avoir jamais tenu des propos outrageants à l’endroit de l’agent.



Mais cet argument ne l'a pas empêchée d’être déférée au parquet, le 26 janvier dernier pour outrage à agent de force publique dans l’exercice de ses fonctions, refus d’obtempérer et injures publiques. Elle devra ainsi préparer de solides arguments pour sa défense.











Vox Populi