Pour avoir volé une moto: Un Jakartaman brûlé vif Le corps d’un jeune homme brûlé vif sous le regard inquisiteur d’un groupe d’individus de passants. Agé de 17 ans, C. G qui venait de voler une moto a été lynché par la foule en plein centre-ville de Kidira.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Après l’avoir lynché, les populations lui ont versé de l’acide, avant de brûler vif. La victime faisait partie d’une bande de copains qui avait quitté Tambacounda pour se rendre à Kidira. Les faits ont eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi.



Gravement atteint à la tête et au bras, il est admis pour des soins intensifs au district de la localité avant d’être transféré à l’hôpital de Tamba.



D’après Rewmi, son état est très critique. Il est en observation au service de la chirurgie, sous surveillance des éléments de la gendarmerie.



Une enquête est ouverte pour arrêter les pyromanes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos