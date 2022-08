Pour booster l’agriculture et l’élevage à Kaolack: Plus de 180 milliards de Fcfa dégagés Le Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage (PCAE) d’un montant de plus de 180 milliards de francs CFA, a été lancé jeudi à Kaolack (centre), lors d’un Comité régional de développement (CRD), a constaté l’APS.

L’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Sarr Dièye, a présidé lancement des activités d’appui à la mise en œuvre du PCAE, en présence de l’ensemble des acteurs de l’agriculture et de la filière arachide.



Le directeur général de l’Organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt de marchandises (ORSRE), Driss Junior Diallo, a également pris part à cette rencontre. L’Etat du Sénégal a cofinancé avec la Banque mondiale, à travers l’Association de développement international (IDA, en anglais) et le Fonds international de développement agricole (FIDA), la mise en œuvre de ce programme. Le PCAE va intervenir dans les sept régions du bassin arachidier élargi que sont Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Sédhiou et Kolda.



Ce programme qui va durer cinq ans à partir de cette année, consacrera une partie de ses ressources pour l’élevage. "Ce programme, ancré dans la vision de développement agricole vise la transformation structurelle de l’économie, et dans les objectifs des stratégies et programmes sectoriels correspondants, répond aux besoins des agriculteurs et éleveurs en matière de production et de revenus, avec une attention particulière aux jeunes et aux femmes", a affirmé M. Diallo.



Selon lui, les activités de ce programme vont de la sensibilisation à l’identification en passant par l’animation économique et le recueil d’unités de transformation, de coopératives de production et de gros producteurs.



"Les activités du PCAE vont aussi concerner la promotion le système de récépissé d’entrepôt qui est un nouvel outil mis en place par l’Etat du Sénégal pour venir, d’une part, proposer des solutions innovantes en termes de stockage et de conservation de produits agricoles et, d’autre part, proposer cette solution innovante d’accès au financement à travers le récépissé d’entrepôt", a expliqué le DG de l’ORSRE.



Cet organe va mettre à la disposition des acteurs de la filière, notamment les producteurs, commerçants et autres transformateurs de graines d’arachide, des entrepôts géré par un entrepreneur professionnel qui aura pour rôle d’émettre des récépissés sur la base de la marchandise déposée en entrepôt, a souligné Idriss Junior Diallo



Selon lui, ces récépissés pourront être utilisés par leurs détenteurs à fin d’obtenir un financement sous forme de prêt auprès de l’une des institutions financières partenaires. En 2022, la mise en œuvre du système de récépissés d‘entrepôt a permis la levée d’un financement global de 2,1 milliards de francs CFA pour les acteurs des filières arachide et anacarde, d’agréer 79 entrepôts pour ces deux filières et de stocker 5 000 tonnes de noix dans les entrepôts, a-t-il signalé.









