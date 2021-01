Pour casser l’emploi: Necotrans refait surface Le leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo se souvient, qu’il y a quelques années avec le forcing de l’ex DG du Port, recasé dans la galaxie FayeSall après une mission bien accomplie, la société Necotrans s’est vue octroyer une concession de 25 ans sur le môle 8 du Port de Dakar. Il dit s’être opposé à cette concession illégale. Cela, regrette-t-il, lui a valu non seulement des injures de la part des dignitaires de l’APR et une condamnation en justice en première instance.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

D’après Mamadou Lamine Diallo, cette opération ne pouvait pas marcher à l’évidence. Ainsi, à peine deux ou trois ans de présence au mole 8, le terminal vraquier, Necotrans a déposé le bilan. « J’avais donc raison sur Macky Sall, du point de vue stricte des intérêts de l’économie Sénégalaise. Necotrans a été rachetée par Synvest pour le môle 8 et pour les autres activités, en particulier pétrolières, Bolloré a eu sa part de gâteau », relève-t-il.



Dans les affaires pétrolières, Bolloré/Necotrans a décidé de licencier 112 travailleurs au motif que la plateforme pétrolière a été confiée à un consortium d’opérateurs Sénégalais dans l’application de la politique du contenu local. Bolloré s’estime lésée et s’attaque aux travailleurs, si ce n’est pas du chantage pour faire pression sur les autorités Sénégalaises.



Pourtant Bolloré n’est pas malheureuse au Sénégal, Macky Sall lui a offert sur un plateau d’argent le terminal Roulier ultra rentable. Objectivement, Bolloré a les moyens de redéployer ses travailleurs Sénégalais dans ses activités portuaires. En plein Covid, le gouvernement doit défendre l’emploi.



« Il y a quelques années, quand Necotrans s’installait au môle 8 sous la bénédiction de Macky Sall, la société de manutention de notre compatriote Niankou Mbengue, MTL qui travaillait au môle 8 avait été écartée. A l’époque elle employait 200 travailleurs, qu’elle a réussi à conserver. Alors là où la société MTL peut, la multinationale Bolloré peut mille fois plus », précise Mamadou Lamine Diallo.



