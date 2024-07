Pour cause de Travaux : SONES et AGEROUTE annoncent des perturbations à partir de lundi dans la circulation sur l'axe Monument de la Renaissance Dans le cadre de son projet de dessalement d'eau de mer des mamelles, des travaux de renouvellement de deux conduites de gros diamètre sur l'Avenue Cheikh Anta Diop sont annoncé, avec des perturbations dans la circulation sur l'axe Monument de la Renaissance. C’est ce qui ressort du communiqué conjoint de la SONES et de l’Ageroute dont voici l’intégralité

Communiqué Conjoint : Dans le cadre du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles visant à améliorer la disponibilité de l'eau potable dans seize (16) communes du département de Dakar, le Préfet du Département de Dakar, en relation avec la SONES, en relation avec l'AGEROUTE Sénégal, informe les usagers des travaux de renouvellement de deux conduites de gros diamètre (1000mm et 800 mm) sur l'avenue Cheikh Anta Diop dans la phase initiale à partir du lundi 8 juillet 2024 à 10 heures.



Ces conduites relient les réservoirs stratégiques de Mamelles aux réservoirs stratégiques de Madeleine (près de l'hôpital Le Dantec).



Ces travaux occasionneront des perturbations dans la circulation sur l'axe Monument de la Renaissance Africaine (Ouakam)-Clair de Lune (Mermoz).



Afin d'assurer la continuité du trafic, un plan de déviation modulable suivant l'avancement des travaux et disposant d'une signalisation adéquate sera mis en œuvre par la Police en relation avec les bonhommes de la route.



Les dispositions nécessaires seront prises pour encadrer et sécuriser les usagers pendant toute la durée de l'intervention.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de prudence à l'approche de la zone de travaux.



Le Préfet du Département de Dakar, la SONES et AGEROUTE vous présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés par ces travaux et vous remercient pour votre compréhension.

Le Préfet du Département de Dakar

le 1er juillet 2024

Cherif M. Blondin Ndiaye



