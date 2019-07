Pour des arriérés de salaires : Les travailleurs de la société SATAR BTP SA protestent

Les travailleurs de la société SATAR BTP SA ont battu le pavé aujourd’hui, pour réclamer des arriérés de salaires. Lesdits travailleurs étaient engagés pour construire de l’hôtel Cœur de ville de Kaolack. « Nous étions un nombre de 78 manœuvres, 74 menuisiers, 47 maçons, 14 ferrayeurs, un chef de zone et un chef d’équipe. Soit 215 travailleurs au total. Aujourd’hui, certains d’entre nous, sont aveugles, d’autres gravement malades sans les moyens de se faire soigner.



Certains, ont été expulsés de leurs logements avec épouses et enfants. Ils n’ont même pas les moyens de payer la scolarité de leurs enfants ou trouver un toit décent. Les mariages sont éclatés par faute de moyens », a protesté le parole des travailleurs au micro de la RFM.



Pendant ce temps, regrette-t-il, la SATAR Sa continue d’être privilégiée par la République et protégée par des sphères plus secrètes. « Elle gagne des marchés de l’Etat et refuse de payer ses pauvres travailleurs. Nous sommes scandalisés de constater qu’un système d’impunité est mise en place pour la protéger certains esclavagistes », a regretté le porte-parole des travailleurs.



Mais, la Rfm précise que leur tentative de joindre les responsables de la société SATAR SA ont été vaine.



